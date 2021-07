Conforme a los criterios de Saber más

Emiliano Martínez, ‘Dibu’ o “mirá que te como, eh”. Un nombre, un apodo y una frase que no paran de repetirse desde que el portero atajó tres de los cinco penales de la definición ante Colombia por las semifinales de la Copa América. El argentino se robó el show, aunque su accionar generó debate en redes sociales. De un lado están los que creen válida su estrategia de hablarle a los ejecutantes para distraerlos; del otro, los que aseguran que es antideportivo y juego sucio.

En ese primer grupo se encuentra Miguel Rebosio. Criado en las calles bravas del Callao, el ‘Conejo’ sabe lo que es “trabajar a la boquilla”. Dos veces campeón de la Copa del Rey de España, el ex-defensor de la selección peruana recuerda lo que se decía en un campo de fútbol en las épocas prepandemia, cuando el bullicio de la hinchada no dejaba escuchar frases como la de ‘Dibu’ Martínez.

"MIRA QUE TE COMO":

Porque Dibu Martínez avisópic.twitter.com/E9V6sDUcld — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 7, 2021

—Se armó un debate por el accionar del portero argentino Emiliano Martínez en los penales ante Colombia por semifinales de Copa América, ¿de qué lado estás?

Del lado de los que creen que lo que hizo es algo que siempre ha existido en el fútbol. Él trató de distraer al futbolista y así lo hizo. La polémica nace porque ahora no hay hinchas en los estadios y se escucha lo que dicen, pero si supieras lo que yo escuché en un campo de fútbol...Eso sí, creo que el árbitro quizá debió tener un poco más de mano dura y por ahí amonestarlo.

—¿Qué es lo peor que te han dicho en un campo?

De todo un poco, ja ja ja. Todas las palabras que escuchaste alguna vez en la calle. Una vez me dijeron “muerto de hambre”, pero nunca tomé importancia. Son cosas que se quedan en la cancha. Uno tiene que saber que el rival intentará ofenderte para picarte y sacarte del partido

—¿Alguna vez, antes de patear un penal, un arquero trató de hablarte para distraerte?

No, porque no estaba acostumbrado a patear penales. Cuando empecé sí lo hice, pero era en Segunda División. El tema de la boquilla siempre ha existido, como te digo, y no solo en un penal, también en medio del partido. Yo me he agarrado de boca con los delanteros.

—En un amistoso ante México, en 2003, tuviste un cruce con Jared Borgetti, ¿recuerdas qué pasó exactamente?

En un balón dividido chocamos y él se me vino encima. Me dijo: “chingatumadre”. Yo no me quedé callado y le respondí: “Chinga la tuya, con***”, ja ja ja. Obviamente no iba a dejar que me “baje” y me puse frente a frente. Luego vino Galliquio a separar y Jorge Soto también, aunque el ‘Camello’ es más sano que un vaso con agua.

Se termina la edición 2021 de la Copa América, torneo que debió haberse jugado en el 2020 y que tenía a Argentina y Colombia como sedes hasta que la pandemia del COVID-19 cambió todo.

—De ahí se armó una trifulca con Claudio Pizarro expulsado y yendo a buscar al defensor Omar Briseño hasta los vestuarios…

Eso fue porque ese defensor estaba picón. Claudio lo tenía loco toda la noche y él aprovechó ese momento para meterle un puñete por atrás. Pizarro en ese momento se volvió loco, estaba molesto porque lo expulsaron y se iba a perder la primera fecha de las Eliminatorias 2006, así que fue corriendo a buscarlo. Nosotros pensábamos que se iban a trompear ahí, pero no fue así.

—¿Cómo acabó todo?

Yo no fui, pero me contaron que cuando llegaron vieron a Claudio sentado cambiándose las medias. Le preguntaron qué había pasado y él, todo tranquilo, respondió: nada, me estoy cambiando, ja ja ja.

—Volviendo al caso ‘Dibu’ Martínez, ¿recuerdas algún portero con esa manera de enfrentar a los rivales como el argentino?

El ‘Viejo’ Balerio. Era un capo. Volvía locos a los delanteros, les ganaba psicológicamente. En los penales no hablaba, pero ya los venía trabajando durante el partido. Recuerdo un partido de Copa Libertadores contra Bolivar. El ‘Viejo’ le hace una jugada tipo básquet al atacante de ellos, Antonio Vidal González. Creo que lo conocía del fútbol argentino, pero la cosa es que empezó a hacerle jueguitos para sacarlo del partido y lo logró. Terminamos ganando 3-0.

Emiliano Martínez fue la gran figura del Argentina - Colombia al atajar tres disparos desde los penales. (Foto: AFP)

—¿Cómo hacías para frenar a cracks como Ronaldo, Ronaldinho y compañía?

La primera vez que jugué un partido importante con la selección fue en la Copa América. En un cruce, Ronaldo me pateó y yo me quedé picón, así que me le acerqué y le dije: “Te voy a meter patada”. Lo busqué, pero acabó el primer tiempo. En el segundo es cambiado por Edmundo, así que no pude cumplir mi promesa.

—¿Los brasileños son de contestar a los insultos?

Nada, ellos son cachacientos. Se ríen y luego te bailan con el balón, es como su manera de responder. Tampoco es que yo haya sido un provocador de aquellos, eh. Eso sí, los que sí son bravos son los argentinos.

—¿Qué jugador argentino es el que más sufriste en ese contexto?

El ‘Bichi’ Fuertes. En un Cristal-Colón por Copa Libertadores tuve un cruce con él, o algo parecido. Pasa que a él no le gustaba que lo tocaran y yo como era joven quería hacer lo mío. En una jugada se molestó, volteó y me dijo: “¿Qué te pasa, feo de mi***?”. Seguramente pensaba que me iba a picar, pero yo miré a Julinho que estaba cerca y le dije: “¿Te dijo a ti no?”. Y nos comenzamos a reír, ja ja ja.

—Cuando le hiciste una huacha a Zidane, ¿te dijo algo?

En la primera no. En la segunda que intenté nuevamente hacerle, pero como un recurso, cerró sus piernas y el balón se fue al lateral. Ahí me dijo: “Otro caño no, otro caño no”. Yo le respondí: “No, tranquilo, maestro”. No sé si me quiso trabajar a boquilla o se molesto porque como es francés y educado, no lo tomé así. En cambio en un sudamericano sí se sabe cuando te insultan.

—Hablando de la selección, ¿qué opinas del rendimiento en la Copa América?

No hay absolutamente nada que reprochar. Como a todos me hubiera gustado que estemos en la final, ya que esta selección nos acostumbró a ser competitivos, pero dentro de todo hay cosas positivas. El profesor Ricardo Gareca encontró algunos nombres nuevos que servirán de mucho en el futuro.

—Dentro de esos nombres están López, Callens, Lora y Raziel…

Sí. A Callens lo conozco y demostró que está listo para cuando le toque ser titular. Lora está confirmando su gran momento en Cristal y debe seguir ese camino para consolidarse, igual López. Raziel demostró mucha personalidad y sobre todo ante Brasil. No se achicó, pisó la pelota, metió pases entre líneas, pateó al arco. Es un atrevido, como dirían.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Argentina y Brasil se verán las caras en una nueva final de la Copa América 2021. Messi buscará, por tercera vez, obtener su primer titulo en el torneo continental.