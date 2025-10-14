Ver Argentina vs. Colombia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por la semifinal del Mundial Sub 20. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 15 de octubre del 2025, a las 6:00 de la tarde (hora de Perú y Colombia), que son las 8:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 5:00 PM de México. ¿Dónde ver? Telefe, DirecTV y TyC Sports transmiten el partido en Argentina. Mientras que en Colombia, la transmisión del partido va por Gol Caracol, Caracol TV, Caracol Play, DirecTV y DGO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

