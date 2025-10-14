Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. Colombia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por la semifinal del . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 15 de octubre del 2025, a las 6:00 de la tarde (hora de Perú y Colombia), que son las 8:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 5:00 PM de México. ¿Dónde ver? Telefe, DirecTV y TyC Sports transmiten el partido en Argentina. Mientras que en Colombia, la transmisión del partido va por Gol Caracol, Caracol TV, Caracol Play, DirecTV y DGO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS