La polémica no se acaba. Arley Rodríguez, jugador de FC Cajamarca, volvió a pronunciarse sobre la jugada en el área que terminó sin sanción penal y dejó clara su postura frente a las críticas.

“Por ahí dicen que busco el contacto, pero en el reglamento en ningún espacio dice que el jugador debe evitar el contacto. En mi opinión, es penal”, afirmó el atacante, convencido de que la acción debió ser revisada con otro criterio.

La jugada tuvo como protagonista también al arquero crema Diego Romero, quien en su momento aseguró que no hubo infracción.

🎙️ ARLEY RODRÍGUEZ EN VIVO: "DICEN QUE BUSCO EL CONTACTO, PERO EN NINGÚN REGLAMENTO DICEN QUE UN JUGADOR DE EVITAR EL CONTACTO. PARA MÍ ES PENAL"



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/6Tl2oTTKpY#HablemosDeMAX



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/K5dDpdv1eC — L1MAX (@L1MAX_) March 4, 2026

Rodríguez, sin embargo, defendió su movimiento en el área. “Nunca Romero está por delante mío, yo voy en busca del balón”, argumentó.

El delantero también se refirió a la publicación de los audios del VAR, que pretendían esclarecer la decisión arbitral. Para él, ocurrió lo contrario.

“Los audios del VAR en vez de esclarecer, oscurecen, pero bueno, no voy a entrar en ese tema, ellos tomaron la decisión en el momento”, expresó, evitando profundizar en una confrontación directa con los jueces.

“Lo que uno escucha después es mucha gente parcial y los entiendo porque son hinchas”, añadió.