Armando Alfageme es una de las piezas claves en la volante del equipo Universitario de Deportes, ganador de la Fase 1 de la Liga 1 2020. Es tan importante en orden táctico de Ángel Comizzo, que en el partido contra UTC, el cual definió la suerte de los cremas en la primera etapa del torneo nacional de este año, ‘Alfa’ tuvo que suplir a Federico Alonso, quien salió lesionado por una fractura en la clavícula izquierda.

Tras la conquista del primer objetivo para Universitario en el 2020, el mediocampista merengue dio a conocer cómo se siente el plantel y las metas que se han trazado para los siguientes partidos. “Vamos a seguir jugando como lo venimos haciendo. Quedan nueve puntos y vamos a salir con todo", declaró el volante en RPP.

"No porque ya ganamos el Apertura nos vamos a relajar, queremos que no se juegue ninguna semifinal y ser campeones directos. Queda trabajar y corregir algunos errores. Hemos dado gran paso, pero aún quedan nueve puntos que nos van a servir para fin de año”, añadió el referente el mediocampo merengue.

Por otro lado, comentó lo atípico que fue conseguir ganar la Fase 1 y no poder celebrarlo con un estadio repleto. “A estas alturas, hubiese sido lindo ganar en el Monumental con tu gente, pero por temas de pandemia no se puede. El triunfo de ayer es para todos ellos que no pueden estar en la tribuna”, sostuvo.

🩺📋 Parte Médico del jugador Federico Alonso.https://t.co/WIF7gHpSbj — Universitario (@Universitario) October 6, 2020

Asimismo, ‘Alfa’ está llamado a seguir jugando en la posición de zaguero central ante la ausencia de Federico Alonso. Caso contrario, regresaría a su puesto en la volante y quien jugaría por el charrúa sería Bryan Velarde. “Justo venía en buen momento (Alonso), haciendo goles y jugando bien, pero son cosas del fútbol. Es una lástima que se quede casi dos meses sin jugar a poco de que acabe el campeonato. Ojalá pueda llegar a las últimas fechas de la liguilla”, comentó.

