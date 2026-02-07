Arrancó la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026: mira las mejores imágenes de la jornada inaugural

Por la primera fecha de la categoría 2018, Playa del Sol (amarillo) goleó 8-1 a Los Cocos. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Los goles de Playa del Sol (amarillo) los marcaron Nicolas Bermudez y Yago Susffalich, ambos hicieron hat tricks, Tomas Rey y Matías Cancino. El descuento de Los Cocos lo hizo Luca. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Padres y aficionados se dieron cita en la playa Los Cocos para disfrutar de la primera fecha de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
José Manuel Jurado Gómez, Gerente General de El Comercio, junto a Milagros Vargas Silva, Marketing Manager de Mitsubishi, en la inauguración del torneo en la playa Los Cocos. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
El periodista Michael Succar estuvo como animador de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026 y también narró varios de los goles de la jornada inaugural. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por la fecha 1 de la categoría 2015/2016 Oro, Brisas/La Isla goleó 4-1 a Playa Blanca. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
José Rodríguez (doblete), Samuel Cárdenas y Francesco Benfenatdi marcaron. Mientras que Mateo Díaz puso el del honor por medio de un penal. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Los goles de Los Cocos los marcaron Borja y Emiliano, ambos con hat trick, Ode (doblete) y Rubini. El rival anotó a través de Sebastián Malone (hat trick) e Iker Gody (doblete). (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Los goles del triunfo de Brisas / La Isla 2 fueron obra de Joaquín Berkemeyer e Italo Rota. Salvador Murguía puso el descuento. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Brisas / La Isla 2 se impuso 2-1 a Los Cocos por la primera fecha de la categoría 2015/16 Plata de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Los Cocos vencieron 9-5 a Playa del Sol, por la fecha 1 de la categoría 2015/16 Oro de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Para Playa Blanca marcaron Tomas Nuñez (hat trick) y Mateo Burga (doblete). En tanto, Ignacio Baronio hizo los tres goles de Brisas/La Isla. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Playa Blanca derrotó 5-3 a Brisas/La Isla por la fecha 1 de la categoría 2018 de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Joaquín Ríos (triplete), Salvador Noriega, Tapia y Nicolas Bashian marcaron los goles de Playa Bonita. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por la fecha 1 de la categoría 2015/2016 Plata, Playa Bonita venció 6-2 a Brisas / La Isla 1. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Lorenzo Ceballos, Juan Diego Burga y Vicente Sibila hicieron los goles de Cocoa. Renzo Lara marcó el descuento para Playa Bonita. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por la fecha 1 de la categoría 2013/14 Oro, Cocoa derrotó 3-1 a Playa Bonita. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
En el arranque de la categoría Master 40 de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026, Los Cocos tuvieron un debut auspicioso. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
En un partido bastante disputado, Los Cocos derrotaron 2-1 a Playa del Sol en la categoría Master 40. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Así fue la inauguración de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026