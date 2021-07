Conforme a los criterios de Saber más

Un problema de salud postergó su ilusión de vestir la blanquirroja en la Copa América de Brasil. Sin embargo, festejó, como un hincha más, desde casa, los triunfos del “equipo de todos”. Sano y con un presente alentador, Christofer Gonzales volvió a las canchas y se reencontró con el gol, en el debut de Sporting Cristal en Fase 2, que ganó 4-2 a Cantolao, el último domingo. “El club tiene que ganar todo lo que está en juego este año”, es el objetivo de “Canchita”, quien confía en sostener su momento futbolístico con los “celestes” para regresar a la selección peruana de fútbol con miras a los encuentros de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil, el próximo 2 y 7 de setiembre, en Lima, y Recife o Sao Paulo, respectivamente.

“Seguiré trabajando para representar a mi selección, dependerá de mi labor en mi club, y lo que decida el entrenador”, es el deseo del jugador de 28 años. Eso sí, el primer obstáculo deportivo a vencer a nivel de clubes será Arsenal, en Argentina, este miércoles, por cuartos de final de la Copa Sudamericana. “La ilusión es seguir fortaleciéndonos como grupo en representación del fútbol peruano”, afirma. Además, el ex Melgar destacó el juego de los nuevos rostros en la blanquirroja, que aumentaron el universo de futbolistas en la era Ricardo Gareca. “Todos se han comportado a la altura de los requerimientos del técnico en la Copa América”, aseguró.

—Reapareciste con gol en el debut de la Fase 2. ¿Cómo te sentiste?

Me siento contento por volver después de una para. Gracias a Dios regresamos de la mejor manera, pudimos avanzar en la Copa Bicentenario, ahora en la Copa Sudamericana, y hemos iniciado de buena manera el torneo de la Fase 2, todos son objetivos importantes para nosotros como equipo.

—Clasificar a cuartos de final en la Copa Sudamericana es el siguiente objetivo en Argentina…

Sí, estamos muy enfocados en el objetivo que queremos como equipo. Arsenal será un rival de cuidado, pero jugaremos con mucha inteligencia. Vamos a seguir trabajando para sumar logros para el club, la hinchada, la gente, más en estos tiempos de pandemia.

'Canchita' debutó en la Selección Peruana en 2013. (Foto: Jesús Saucedo)

—Ante Cantolao, sintonizaste buen fútbol con dos jóvenes “celestes”: Percy Liza y Joao Grimaldo. ¿Cómo notas su evolución futbolística?

Es un sueño de todo joven debutar en Primera y mantenerse, como lo han venido haciendo. Tienen mucho talento, aprovechan su oportunidad que el entrenador le brinda. Más que un futuro, son una realidad, tienen buen presente. Están en la misma sintonía que todos, somos un equipo muy unido, y lo demostarmos partido a partido.

—¿Cómo defines el juego de Percy Liza?

Es un gran jugador. Tiene buenas condiciones. Dará mucho qué hablar, hay que cuidarlo bastante. Es una realidad, así que debe mantenerse en buena forma. Además, juega en una posición que necesita el fútbol peruano. Está teniendo roce internacional, tiene mucho que dar, es un jugador que con el tiempo tendrá posibilidades de estar en una selección. Físicamente es un jugador dotado, tiene mucha disciplina, mucha responsabilidad, y aprovecha su oportunidad en el equipo, seguirá yendo muy bien.

Sporting Cristal derrotó 4-2 a Cantolao el último fin de semana, en su debut por la Fase 2. (Foto: Liga 1).

—Joao Grimaldo también ha sido una grata aparición en Cristal…

Ha tenido muchas oportunidades de iniciar algunos partidos, lo ha hecho muy bien. Es un joven que tiene mucho futuro por delante. Tiene 18 años, tremendas condiciones, y a los talentosos hay que cuidarlos bastante.

—¿Al verlos jugar, en la convivencia, te recuerdan tus inicios?

Sí, cuando uno ve a los más jóvenes que están saliendo, me acuerdo cuando debuté, son sentimientos encontrados que tengo. Trato de apoyarlos en cada partido, sin duda son cosas que he pasado cuando me inicié en el fútbol.

Joao Grimaldo cada vez suma más minutos en el torneo local y en la Copa Sudamericana. (Foto: Liga 1)

—Ilusiona Jhilmar Lora, ahora que debutó y se sumó a la selección en la Copa América…

Ha ganado roce internacional con la selección. Es un jugador muy disciplinado. Lo bueno de la institución es que ha formado buenos futbolistas, con valores, y están dando mucho por el club. Siempre converso con él, igual con Diego Soto, y otros jóvenes, quienes ya han debutado. Siempre trato de darle la mayor confianza para que puedan desarrollarse de la mejor manera.

—En lo personal, el objetivo inmediato es a través de la regularidad en Cristal, volver a la selección. ¿Uruguay y Brasil, en setiembre, es la cuenta pendiente?

Manteniendo un buen nivel en el club, las puertas de la selección van a estar abiertas. Es mi objetivo, ilusión, y para eso trabajo, para tener esa posibilidad.

—¿Cuál fue el balance de los nuevos rostros en la selección: Lapadula, Ormeño, López, Callens y Raziel García?

Seguí a la selección como un hincha más. Los pude ver desde casa y destaco el buen juego que han demostrado en la Copa América. El técnico pudo llevar futbolistas para poder observarlos, es lo más importante. Han demostrado estar en nivel de competencia, y es para bien de la selección, del país. El bienestar de la selección es lo más importante. Estoy feliz por lo que han logrado.

—¿Te sorprendió el nivel futbolístico de alguien en especial?

Los que están en la selección tienen la capacidad de competir contra cualquier equipo. Todos los jugadores lo demostraron, demostraron que pueden estar. Es lo más lindo. Le toque a quien le toque estar, me he quedado muy contento con el rendimiento de la selección. Han demostrado muchas cosas buenas, tranquilos, con buenas sensaciones.

—Cuando alternaste en la selección, jugaste en varias posiciones del campo. ¿En cuál te sentiste más cómodo?

He tenido la oportunidad de jugar de doble contención, mixto, extremo por derecha e izquierda, donde me ha pedido el entrenador. Siempre me ha ido muy bien, siempre lo que requiera el técnico. Ahora me queda seguir con buen rendimiento en mi club para poder tener la posibilidad en la selección.

—El universo de futbolistas ha crecido en la Copa América. Habrá más competencia por el puesto…

Siempre es bueno crearle dudas positivas al entrenador, es lo más bonito. Sabe que tiene jugadores para replantear en cada partido, es lo mejor.

Christofer Gonzales formó parte de la selección peruana en la Copa América 2019. (Foto: GEC).

—Gianluca Lapadula se adaptó rápido al juego de Perú. ¿Cuál es tu apreciación?

Es un jugador muy inteligente. Se ha ganado un jugador más. Teniendo a Cueva, Yotún, Carrillo, Peña, Tapia, Raziel, de buen pie, todo se hace más fácil. Eso no quita que Gianluca sea un gran jugador, que ha venido haciendo una muy buena carrera futbolística en Italia. Ha sumado mucho a la selección.

—Paolo Guerrero, el gran ausente en la Copa América, calienta motores para su regreso a la selección…

Lo que significa Paolo para la selección es abismal, superlativo, ha entregado mucho a la selección. Es un gran líder, todos le tenemos mucho respeto y cariño, se lo ganó, con mucho esfuerzo, entrega, y eso todos lo valoramos muchísimo. Lo principal es que se recupere pronto, hace mucha falta en la selección.

—Fuiste el habilitador del Raúl Ruidíaz goleador y campeón de Universitario en el 2013; sin embargo, su presente en la selección no ha sido productivo. ¿A qué se debe?

Raúl es un extraordinario jugador. Lo ha demostrado en todos los clubes donde ha jugado. Yo estoy convencido que lo que le falta es abrir el arco en la selección, una vez que entre una, entrarán todas. Le tengo mucha fe, es una gran persona, él sabe del cariño que le tengo.

—El termómetro de la selección será retomar las Eliminatorias con un triunfo que reviva la ilusión de seguir con vida rumbo a Qatar 2022…

Serán muy vitales los partidos en setiembre para la selección. Al equipo lo veo bien, fortalecido, convencido, siempre las Eliminatorias son muy competitivas. Los rivales son muy duros, pero la selección ha tenido la fortaleza de salir adelante. Estoy convencido que les irá muy bien. Lo importante será seguir preparándose para estar.

—¿La selección tiene harto “chocolatero”?

(Risas). Es en realidad algo natural de la selección, en general. Todos compañeros tienen calidad, talento. Todo se hace más fácil. Es algo que ha caracterizado a la selección, no es de ahora.

Christofer Gonzales le anotó a Racing en Avellaneda, durante la participación de Cristal en la Copa Libertadores. (Juan Mabromata/Pool via AP)

—¿De pequeño, a qué futbolista de la selección seguías?

A Juan Carlos Mariño. Cómo pisaba el balón, los giros que hacía, de una lado al otro. Era un gran jugador, me gustaba verlo cuando estaba en la selección y yo era muy chico.

—En tu reciente anotación ante Cantolao, celebraste con Jorge Soto. ¿Qué significó ese festejo?

Hemos sumado una linda amistad. Es un ídolo del club, igual con Lobatón. Hay mucho respeto, admiración. Siempre están en el día a día con nosotros. Es importante que estén dentro del plantel. Con Soto hay mucho cariño, y lo de la celebración es cuando hacemos el tema del calentamiento. Siempre dice: “el que viene a calentar conmigo, hará gol”. Y cuando lo hice con él en trabajos de tensión, he anotado. Él dice que es la cábala para el gol. Por eso lo busqué en la anotación.

—Otro de tus objetivos es emigrar. ¿Sientes que estás en un momento futbolístico ideal?

Lo tomo con mucha calma, no me desespero. Llegará el momento adecuado. Hay que tratar de mantener un gran momento en el club para a fin de año ver esa posibilidad. Por ahora, como objetivo siempre he tenido en cuenta ganar todo con mi club, Sporting Cristal, y tenemos objetivos en la Fase 2, la Sudamericana también es importante.

