Ver Arsenal vs. Tottenham EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Emirates Stadium por la fecha 12 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 23 de noviembre de 2025, a las 11:30 a.m. (hora peruana), que son la 1:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 10:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite el partido para toda Sudamérica. Caliente TV y FOX One lo pasan en México; DAZN y Movistar Liga de Campeones en España; y Peacock en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

