Por Redacción EC

La frase “Por aquí pasó el campeón de América” fue escrita por la selección de Chile en el Estadio Nacional de Lima cuando visitó Perú para un partido oficial, como parte de las Eliminatorias sudamericanas. El mensaje hacía referencia a que Chile era el vigente campeón continental en ese momento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.