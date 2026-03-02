La frase “Por aquí pasó el campeón de América” fue escrita por la selección de Chile en el Estadio Nacional de Lima cuando visitó Perú para un partido oficial, como parte de las Eliminatorias sudamericanas. El mensaje hacía referencia a que Chile era el vigente campeón continental en ese momento.

Arturo Vidal, que fue parte del equipo que vino a Lima en el 2015 a enfrentar a Perú, explicó en el programa Enfocados, quiénes fueron los responsable de aquella escritura en las paredes del estadio Nacional.

“Me acuerdo que escribimos, pero era por un problema de Perú contra nosotros. No es que uno solo dijo, eso (escribir en el camerino) fue como de todos. El equipo dijo para que respeten al campeón”, expresó el ‘King’.

“Pero fue una pelea que hubo, entonces por eso le escribimos ahí, pero eso fue de todos, no es que solo uno decidió escribir. Eso fue de equipo”, agregó.

En Perú el mensaje fue visto por muchos como una provocación o falta de respeto, debido a la fuerte rivalidad futbolística entre ambos países. El hecho generó polémica entre hinchas y medios, y quedó como uno de los episodios simbólicos de la tensión deportiva entre Perú y Chile.