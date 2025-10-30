Universitario de Deportes ganó su segundo tricampeonato y esto sigue generando emoción entre sus miles de hinchas que lo vivieron de distintas maneras, tras lograrse en Tarma.

De hecho, uno de los videos más emocionantes fue compartido en redes sociales y se trata de una hincha crema que navegaba a 180 millas mar adentro, pero con la narración radial de lo que pasaba ante ADT.

Esto fue compartido por la página oficial de la Trinchera Norte, barra oficial del club, que lo tituló así: “Qué me vas a hablar de amor si soy de la ‘U’”.

Los cremas vencieron el último domingo a ADT en Tarma y se coronaron como ganadores del Torneo Clausura y, por ende, tricampeones de la Liga 1 Te Apuesto.

Con la figura excluyente de su goleador Álex Valera, la ‘U’ cierra una temporada casi perfecta en el fútbol peruano.

Como se recuerda, Universitario se medirá este viernes 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y recibirá el trofeo de campeón ante miles de hinchas.

