Universitario de Deportes logró el tricampeonato de la Liga 1 con tres fechas aún por jugarse al derrotar 2-1 a ADT en el estadio Unión Tarma.

Anderson Santamaría (43′) marcó en propia puerta, no obstante, la U salió con todo en el segundo tiempo y logró empatar gracias a Matías Di Benedetto (57′). Álex Valera (78′) marcó el gol de la victoria ‘crema’.

El plantel festejó en el vestuario con bebidas, cánticos y bailes.

