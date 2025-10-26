Universitario de Deportes logró el tricampeonato de la Liga 1 con tres fechas aún por jugarse al derrotar 2-1 a ADT en el estadio Unión Tarma.
Anderson Santamaría (43′) marcó en propia puerta, no obstante, la U salió con todo en el segundo tiempo y logró empatar gracias a Matías Di Benedetto (57′). Álex Valera (78′) marcó el gol de la victoria ‘crema’.
El plantel festejó en el vestuario con bebidas, cánticos y bailes.
