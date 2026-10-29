Por Redacción EC

En un partido caliente, Sporting Cristal derrotó 3-2 a Alianza Lima con un gol agónico de Santiago González por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido fue intenso de inicio a fin, con miles de emociones y con un Alberto Gallardo estallando de emoción y ansiedad por lo que se jugaba dentro del campo. Un cruce entre Hernán Barcos y Pablo Guede encendió más el temperamento del partido.

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