En un partido caliente, Sporting Cristal derrotó 3-2 a Alianza Lima con un gol agónico de Santiago González por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido fue intenso de inicio a fin, con miles de emociones y con un Alberto Gallardo estallando de emoción y ansiedad por lo que se jugaba dentro del campo. Un cruce entre Hernán Barcos y Pablo Guede encendió más el temperamento del partido.

En una falta de Luis Advíncula en contra de Luis Iberico, Hernán Barcos y Pablo Guede se encontraron en la zona técnica y ambos intercambiaron palabras, tuvo que llegar el propio Luis Advíncula para sacar al ‘Pirata’ de la discusión con el entrenador y llevarlo hacia el medio del campo.

Luego del pitazo final, tanto Barcos como Guede se dirigían hacia los vestuarios. En un video aficionado publicado en redes sociales se puedo apreciar que el tema escaló. El técnico de Alianza Lima encaró al goleador de Sporting Cristal y tuvieron que ser separados por jugadores y dirigentes que fueron testigos de la escena.

Este partido definía -a pocas fecha del final- qué equipo se mantenía en la pelea por el Clausura. Sporting Cristal logró quedarse con los 3 puntos, mientras que Alianza se queda con menos opciones de ganar de forma directa el segundo torneo corto de la Liga 1 2026.