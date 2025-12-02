Su momento llegó. Cliver Huamán Sánchez, conocido como ‘Pol Deportes’, pequeño narrador de Andahuaylas que se hizo viral por viajar 18 horas para narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde el cerro San Cristóbal, fue el invitado especial por L1 Max para el encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga 1 en el Estadio Nacional.

Huamán Sánchez había recibido algunos obsequios en la previa y al inicio del segundo tiempo tuvo su oportunidad de narrar unos minutos en el encuentro válido por la Liga 1.

“¡Gracias compañeros por el pase! Arranca el segundo tiempo en el Estadio Nacional de Lima", empezó diciendo ‘Pol Deportes’ ante la admiración de sus compañeros en cabina, quienes no dudaron en felicitarlo luego de tremendo logro.