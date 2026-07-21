El fútbol volverá al Estadio Nacional de Lima. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció que el principal escenario deportivo del país quedó listo para recibir el encuentro entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino, correspondiente a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

A través de un comunicado, el IPD informó que el recinto presenta un renovado campo de juego y diversas mejoras en su infraestructura, luego de un trabajo integral realizado durante las últimas semanas.

¿Cómo quedó el nuevo césped del Estadio Nacional? El IPD mostró el recinto antes del Cristal vs. Bragantino. Foto: IPD

La entidad, encabezada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, informó que el recinto volverá a abrir sus puertas para un partido internacional.

Asimismo, detalló que representantes técnicos de la CONMEBOL y del propio IPD realizaron una inspección final para verificar que todo se encuentre en óptimas condiciones antes del compromiso.

“Hoy, el equipo técnico de la CONMEBOL y del IPD verificaron los últimos detalles del Estadio Nacional, que se encuentra en óptimas condiciones gracias a un trabajo integral que incluyó mejoras en el campo de juego, pintado de espacios, renovación de butacas y otras intervenciones”, explico la institución.

¡𝗩𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗲𝗹 𝗳𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝗱𝗼 𝘆 𝗺𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹! 🏟️⚽🇵🇪



La actual gestión del IPD, liderada por el presidente, Sergio Ludeña Visalot, abre nuevamente las puertas del primer escenario deportivo del país para recibir el… pic.twitter.com/YNrE8DyJrB — ipdperu (@ipdperu) July 21, 2026

El organismo agregó que estos trabajos forman parte del plan para recuperar la infraestructura deportiva del país: “De esta manera, el IPD reafirma su compromiso con la recuperación y puesta en valor de la infraestructura deportiva nacional, permitiendo que el fútbol vuelva a vivirse en el principal escenario deportivo del Perú”.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal y Bragantino?

Sporting Cristal recibirá a Red Bull Bragantino este miércoles 22 de julio, desde las 7:30 p.m. (hora peruana), en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. La revancha se disputará el 29 de julio en Brasil.

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al Atlético Mineiro.

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