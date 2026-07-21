Sporting Cristal volverá a jugar en el renovado Estadio Nacional: así quedó el césped para recibir a Bragantino. Foto: IPD
Sporting Cristal volverá a jugar en el renovado Estadio Nacional: así quedó el césped para recibir a Bragantino. Foto: IPD
Por Redacción EC

El fútbol volverá al Estadio Nacional de Lima. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció que el principal escenario deportivo del país quedó listo para recibir el encuentro entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino, correspondiente a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

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