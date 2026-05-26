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Alianza Lima visitará Cajamarca como campeón del Apertura 2026. Foto: Instagram
Alianza Lima visitará Cajamarca como campeón del Apertura 2026. Foto: Instagram
Por Redacción EC

La Liga 1 dio a conocer la programación oficial de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026, jornada que marcará el cierre del primer certamen de la temporada en el fútbol peruano. La última fecha contará con partidos importantes tanto en la pelea por cerrar el campeonato de la mejor manera como en la lucha de varios clubes por sumar puntos clave pensando en la tabla acumulada.

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