La Liga 1 dio a conocer la programación oficial de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026, jornada que marcará el cierre del primer certamen de la temporada en el fútbol peruano. La última fecha contará con partidos importantes tanto en la pelea por cerrar el campeonato de la mejor manera como en la lucha de varios clubes por sumar puntos clave pensando en la tabla acumulada.

Alianza Lima afrontará su último partido del Torneo Apertura como campeón del certamen. El cuadro blanquiazul visitará a FC Cajamarca en Cajamarca luego de asegurar el primer torneo del año. El equipo íntimo tendrá al frente a un conjunto liderado por Hernán Barcos, histórico exjugador del cuadro de La Victoria.

El club blanquiazul busca reforzar su plantel para asegurar el título nacional en el Torneo Clausura en la segunda parte del año. (Foto: Alianza Lima)

Por su parte, Universitario de Deportes intentará cerrar el Torneo Apertura con una victoria cuando reciba a Sport Huancayo en el estadio Monumental. El encuentro también tendrá relevancia porque podría representar el primer triunfo crema en la Liga 1 bajo la dirección técnica de Héctor Cúper.

La jornada final del Torneo Apertura 2026 concluirá con el duelo entre Cienciano y Sporting Cristal, que se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

Programación completa de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026

Viernes 29 de mayo

Atlético Grau vs. CD Moquegua — 3:00 p.m. | Estadio Campeones del 36 (Piura)

Sábado 30 de mayo

ADT de Tarma vs. Cusco FC — 11:00 a.m. | Estadio Unión Tarma (Tarma)

Deportivo Garcilaso vs. Juan Pablo II — 3:00 p.m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Sport Boys vs. Comerciantes Unidos — 5:30 p.m. | Estadio Miguel Grau (Callao)

Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo — 8:00 p.m. | Estadio Monumental (Lima)

Domingo 31 de mayo

Melgar vs. Alianza Atlético — 11:00 a.m. | Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa)

FC Cajamarca vs. Alianza Lima — 1:15 p.m. | Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Los Chankas vs. UTC de Cajamarca — 3:15 p.m. | Estadio Los Chankas (Andahuaylas)

Cienciano vs. Sporting Cristal — 5:00 p.m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

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