Ya está todo listo para que inicie el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, el torneo formativo que tiene como objetivo principal fomentar el deporte en niñas y adolescentes de la categoría Sub 13 e impulsar el talento en jornadas llenas de deporte y participación familiar. Así, este sábado 22 de noviembre se dará inicio al certamen tan esperado que realiza El Comercio junto a Igma Sports y tiene a Repsol como patrocinador principal.

El CARFIP de Chorrillos es el lugar elegido para que se desarrolle este emocionante torneo que empezará este sábado con la gran inauguración con los equipos participantes y autoridades invitadas.

Por ello, a continuación detallamos el Fixture de las dos primeras fechas en las que los equipos buscarán llevarse los tres puntos para acomodarse en la tabla de posiciones y buscar su clasificación a la siguiente fase.

Fecha 1

Cancha 1

-Estrellas cremas vs Villa Libertad Girls | 9:45 a.m.

-EFB Girls vs Club Real Brío NTC | 10:45 a.m.

-Balón Rosa vs Sport Neciosup | 11:45 a.m.

Cancha 2

-Ciclista Lima FC vs Paz y Amistad | 9:45 a.m.

-Colegio San Agustín vs Colegio Sagrada Familia | 10:45 a.m.

-Soccer Tingo vs Cruzeiro EC | 11:45 a.m.

Fecha 2

Cancha 1

-Ciclista Lima FC vs Club Real Brío NTC | 9:45 a.m.

-Soccer Tingo vs Colegio Sagrada Familia | 10:45 a.m.

-Balón Rosa vs Villa Libertad Girls | 11:45 a.m.

Cancha 2

-Colegio San Agustín vs Cruzeiro EC | 9:45 a.m.

-EFB Girls vs Paz y Amistad | 10:45 a.m.

-Sport Neciosup vs Estrellas cremas | 11:45 a.m.

*Se les recuerda a los equipos estar con 30 minutos de anticipación a la hora de sus partidos.

