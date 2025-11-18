Ya está todo listo para que inicie el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, el torneo formativo que tiene como objetivo principal fomentar el deporte en niñas y adolescentes de la categoría Sub 13 e impulsar el talento en jornadas llenas de deporte y participación familiar. Así, este sábado 22 de noviembre se dará inicio al certamen tan esperado que realiza El Comercio junto a Igma Sports y tiene a Repsol como patrocinador principal.
LEE: Estos son los doce escudos de los clubes que lucharán por la copa del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol | FOTOS
El CARFIP de Chorrillos es el lugar elegido para que se desarrolle este emocionante torneo que empezará este sábado con la gran inauguración con los equipos participantes y autoridades invitadas.
Por ello, a continuación detallamos el Fixture de las dos primeras fechas en las que los equipos buscarán llevarse los tres puntos para acomodarse en la tabla de posiciones y buscar su clasificación a la siguiente fase.
Fecha 1
Cancha 1
-Estrellas cremas vs Villa Libertad Girls | 9:45 a.m.
-EFB Girls vs Club Real Brío NTC | 10:45 a.m.
-Balón Rosa vs Sport Neciosup | 11:45 a.m.
Cancha 2
-Ciclista Lima FC vs Paz y Amistad | 9:45 a.m.
-Colegio San Agustín vs Colegio Sagrada Familia | 10:45 a.m.
-Soccer Tingo vs Cruzeiro EC | 11:45 a.m.
Fecha 2
Cancha 1
-Ciclista Lima FC vs Club Real Brío NTC | 9:45 a.m.
-Soccer Tingo vs Colegio Sagrada Familia | 10:45 a.m.
-Balón Rosa vs Villa Libertad Girls | 11:45 a.m.
Cancha 2
-Colegio San Agustín vs Cruzeiro EC | 9:45 a.m.
-EFB Girls vs Paz y Amistad | 10:45 a.m.
-Sport Neciosup vs Estrellas cremas | 11:45 a.m.
*Se les recuerda a los equipos estar con 30 minutos de anticipación a la hora de sus partidos.
*****
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC