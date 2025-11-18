Así se jugará la primera y segunda fecha del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol. Foto: GEC
Así se jugará la primera y segunda fecha del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol. Foto: GEC
Redacción EC
Redacción EC

Ya está todo listo para que inicie el , el torneo formativo que tiene como objetivo principal fomentar el deporte en niñas y adolescentes de la categoría Sub 13 e impulsar el talento en jornadas llenas de deporte y participación familiar. Así, tan esperado que realiza El Comercio junto a Igma Sports y tiene a Repsol como patrocinador principal.

LEE: Estos son los doce escudos de los clubes que lucharán por la copa del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol | FOTOS

El CARFIP de Chorrillos es el lugar elegido para que se desarrolle este emocionante torneo que empezará este sábado con la gran inauguración con los equipos participantes y autoridades invitadas.

Por ello, a continuación detallamos el Fixture de las dos primeras fechas en las que los equipos buscarán llevarse los tres puntos para acomodarse en la tabla de posiciones y buscar su clasificación a la siguiente fase.

Fecha 1

Cancha 1

-Estrellas cremas vs Villa Libertad Girls | 9:45 a.m.

-EFB Girls vs Club Real Brío NTC | 10:45 a.m.

-Balón Rosa vs Sport Neciosup | 11:45 a.m.

Cancha 2

-Ciclista Lima FC vs Paz y Amistad | 9:45 a.m.

-Colegio San Agustín vs Colegio Sagrada Familia | 10:45 a.m.

-Soccer Tingo vs Cruzeiro EC | 11:45 a.m.

Fecha 2

Cancha 1

-Ciclista Lima FC vs Club Real Brío NTC | 9:45 a.m.

-Soccer Tingo vs Colegio Sagrada Familia | 10:45 a.m.

-Balón Rosa vs Villa Libertad Girls | 11:45 a.m.

Cancha 2

-Colegio San Agustín vs Cruzeiro EC | 9:45 a.m.

-EFB Girls vs Paz y Amistad | 10:45 a.m.

-Sport Neciosup vs Estrellas cremas | 11:45 a.m.

*Se les recuerda a los equipos estar con 30 minutos de anticipación a la hora de sus partidos.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC