La primera fase del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol llega a su recta final. Este sábado 29 de noviembre, en el Carfip de Chorrillos, se jugará la tercera y última fecha de la fase de grupos. Una jornada que promete vibrantes y emocionantes partidos para definir a los clasificados a los cuartos de final.

De acuerdo a las bases del torneo organizado por El Comercio e Igma Sports, y con el patrocinio de Repsol, “los dos primeros equipos de cada grupo y los dos mejores terceros clasificarán a los cuartos de final”. Asimismo, estos son los ítems para determinar la ubicación de los equipos en la tabla de posiciones y/o clasificación:

a) El equipo que tenga mayor puntaje.

b) El que tenga mayor diferencia de goles.

c) El que tenga más goles a favor.

d) El que tenga menos goles en contra.

e) En caso de subsistir el empate, el equipo que ganó el partido entre ellos.

f) De subsistir el empate la comisión organizadora hará un sorteo entre los equipos igualados.

Así va la tabla de posiciones del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol:

Grupo 1

PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS Soccer Tingo 2 1 1 0 10 0 10 4 Cruzeiro EC 2 1 1 0 3 1 2 4 Colegio San Agustín 2 1 0 1 4 3 1 3 Colegio Sagrada Familia 2 0 0 2 0 13 -13 0

Grupo 2

PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS Ciclista Lima FC 2 2 0 0 6 0 6 6 EFB Girls 2 1 0 1 2 2 0 3 Paz y Amistad 2 1 0 1 2 3 -1 3 Club Real Brío NTC 2 0 0 2 0 5 -5 0

Grupo 3

PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS Villa Libertad Girls 2 2 0 0 5 0 5 6 Sport Neciosup 2 2 0 0 2 0 2 6 Estrellas Cremas 2 0 0 2 0 2 -2 0 Balón Rosa 2 0 0 2 0 5 -5 0

Así se jugará la última fecha Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol:

Campo 1

Soccer Tingo vs Colegio San Agustín - 9:00 a.m.

Ciclista Lima FC vs EFB Girls - 10:00 a.m.

Balón Rosa vs Estrellas Crema - 11:00 a.m.

Campo 2

Cruzeiro EC vs Colegio Sagrada Familia - 9:00 a.m.

Paz y Amistad vs Club Real Brío NTC - 10:00 a.m.

Sport Neciosup vs Villa Libertad Girls - 11:00 a.m.