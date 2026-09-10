La altura de Cusco volvió a ser protagonista durante el partido entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Durante la pausa establecida en el encuentro, los futbolistas del conjunto uruguayo recibieron oxigenación para recuperarse del esfuerzo realizado en los más de 3.300 metros de altitud.

La imagen dejó en evidencia las exigencias físicas que representa disputar un partido en Cusco. Varios jugadores de City Torque utilizaron oxígeno durante la pausa, mientras el cuerpo técnico y médico del equipo buscaban ayudar a los futbolistas a recuperar el aire y continuar con el compromiso.

La escena rápidamente llamó la atención durante la transmisión, convirtiendo la tradicional pausa de rehidratación en una particular “pausa de oxigenación” debido a las condiciones de la ciudad imperial.

Cienciano aprovecha la localía ante City Torque

El equipo cusqueño afronta el partido de ida de los cuartos de final con la intención de conseguir una ventaja importante antes de viajar a Uruguay. Cienciano ya demostró durante esta edición de la Sudamericana que puede hacer pesar la altura, especialmente en su contundente victoria por 6-1 sobre Botafogo.

😬 PAUSA DE OXIGENACIÓN: ASÍ SE JUEGA EN LA ALTURA DE CUSCO



Cienciano y City Torque igualan 0-0.



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En el partido ante Montevideo City Torque, además, el ‘Papá’ consiguió ponerse en ventaja con los goles de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain, este último a los 42 minutos del primer tiempo. La diferencia le permite al conjunto imperial afrontar el segundo tiempo con una importante ventaja en casa.

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