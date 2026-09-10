jugadores de Montevideo City Torque necesitaron oxígeno en Cusco. Foto: @DSports
jugadores de Montevideo City Torque necesitaron oxígeno en Cusco. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La altura de Cusco volvió a ser protagonista durante el partido entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Durante la pausa establecida en el encuentro, los futbolistas del conjunto uruguayo recibieron oxigenación para recuperarse del esfuerzo realizado en los más de 3.300 metros de altitud.

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