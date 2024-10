Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Cusco FC y otros clubes en el fútbol peruano disputan la Liga 1-2024 Te Apuesto. En esta parte del año se juega el Torneo Clausura, en el cual los compadres se han alternado el liderato en las últimas jornada del certamen. Revisa aquí cómo va el resto de los equipos, sus partidos, resultados y más de la tabla acumulada y Clausura, que promete tener un final de película.

Los dirigidos por Fabián Bustos saben que cada vez están más cerca de ganar el Torneo Clausura y de salir campeones nacionales sin jugar final, por lo que estas últimas fechas son fundamentales para sus intereses. El equipo comandado por Mariano Soso, por su parte, no tiene margen de error si quiere arrebatarle el primer lugar a los merengues. Cristal, y Cusco FC todavía tienen una ligera chance de ganar la segunda competencia del año, pero ya no pueden ceder más puntos.

En la parte baja de la tabla todo sigue muy peleado para ver quiénes son los otros dos clubes que descenderán a Segunda División. Recordemos que, tras caer 1-0 ante la ‘U’, Unión Comercio se convirtió en el primer equipo que perdió la categoría. César Vallejo, Carlos Mannucci, UTC y Sport Boys son algunos de las escuadras que pelean por zafar de los últimos lugares de la tabla del acumulado.

Universitario y Cristal en un duelo decisivo

Rodrigo Ureña y Matías Di Benedetto serán titular ante Sporting Cristal. (Foto: Universitario)

Universitario logró un triunfo sufrido pero esencial el último fin de semana ante ADT en el Monumental. Esta victoria le ha permitido mantenerse como líder absoluto con tres puntos de ventaja sobre Alianza Lima, su más cercano perseguidor, y 8 por encima de Sporting Cristal, su rival de este miércoles. A falta de nueve unidades por jugarse, las chances de los rimenses, que cayeron ante Alianza Atlético en Sullana en la última jornada, pasan por ganar todo y que los cremas pierdan sus tres duelos, sumado a otros resultados de otros equipos que también los superan en la tabla.

Sin embargo, la otra chance que manejan los dirigidos por Guillermo Farré es ingresar a una semifinal por la tabla acumulada. Para ello, igual necesitan ganar todo lo que resta, pero urgen también que Alianza Lima sea el ganador del Torneo Clausura. Por lo tanto, por cualquiera de estas razones solo le servirá el triunfo ante la ‘U’.

Gustavo Cazonatti es uno de los jugadores fundamentales en la volante de Cristal. (Foto: Sporting Cristal) / ALEX MELGAREJO

Alianza Lima obligado a ganar de local

Alianza Lima no tiene margen de error. Este martes reciben a Sport Huancayo en Matute con la consigna de ganar y esperar un tropiezo de los cremas ante los celestes. No obstante, si no logran hacerlo, le dejarán servido el Torneo Clausura a su clásico rival. La única baja que tienen los ‘Íntimos’ para este duelo es la de Hernán Barcos. El ‘Rojo Matador’, por su parte, tiene como máxima figura a Jean Deza, quien calentó la previa al asegurar que, pese a su paso por el club blanquiazul, no se considera hincha y celebrará con normalidad si es que hace un gol.

Cusco FC tiene una visita más dura de lo que parece

Juan Tévez es uno de los delanteros más experimentados que tiene Cusco FC. (Foto: Cusco FC)

Cusco FC todavía tiene chances de ganar el Clausura, pues está a cinco unidades de los merengues. En esta fecha, los dirigidos por Miguel Rondelli visitarán en Trujillo a Carlos Mannucci, un equipo que necesita ganar para pelear por alejarse de la zona del descenso, por lo que no será un encuentro nada sencillo. Además, al igual que Alianza, deben esperar una caída de la ‘U’.

Tabla acumulada de la Liga 1, EN VIVO y Torneo Clausura 2024, EN DIRECTO





Tabla Torneo Clausura | Fecha 14 de 17

1. Universitario | 14 PJ y 33 puntos

2. Alianza Lima | 14 PJ y 30 puntos

3. Cusco FC | 14 PJ y 28 puntos

4. Alianza Atlético | 14 PJ y 26 puntos

5. Sporting Cristal | 14 PJ y 25 puntos

6. Melgar | 14 PJ y 25 puntos

7. Atlético Grau | 14 PJ y 25 puntos

8. Deportivo Garcilaso | 14 PJ y 21 puntos

9. Cienciano | 14 PJ y 20 puntos

10. Sport Huancayo | 14 PJ y 18 puntos

11. ADT | 14 PJ y 16 puntos

12. Los Chankas | 14 PJ y 14 puntos

13. Sport Boys | 14 PJ y 14 puntos

14. UTC | 14 PJ y 13 puntos

15. Comerciantes Unidos | 14 PJ y 11 puntos

16. César Vallejo | 14 PJ y 10 puntos

17. Carlos A. Mannucci | 14 PJ y 10 puntos

18. Unión Comercio | 14 PJ y 8 puntos (DESCENDIDO)





Tabla acumulada Liga 1

1. Universitario | 31 PJ y 73 puntos

2. Sporting Cristal | 31 PJ y 65 puntos

3. Alianza Lima | 31 PJ y 63 puntos

4. Melgar | 31 PJ y 63 puntos

5. Cusco FC | 31 PJ y 57 puntos

6. Cienciano | 31 PJ y 46 puntos

7. Atlético Grau | 31 PJ y 44 puntos

8. ADT | 31 PJ y 44 puntos

9. Alianza Atlético | 31 PJ y 40 puntos

10. Sport Huancayo | 31 PJ y 37 puntos

11. Deportivo Garcilaso | 31 PJ y 35 puntos

12. Los Chankas | 31 PJ y 35 puntos

13. Sport Boys | 31 PJ y 33 puntos

14. Comerciantes Unidos | 31 PJ y 33 puntos

15. César Vallejo | 31 PJ y 30 puntos

16. UTC | 31 PJ y 29 puntos

17. Carlos Mannucci | 31 PJ y 24 puntos

18. Unión Comercio | 31 PJ y 17 puntos (DESCENDIDO)





Así se jugará la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1

La jornada 15 empezará a jugarse este martes 22 de octubre con el duelo que sostendrán el sorprendente Atlético Grau recibiendo Deportivo Garcilaso. Respecto a los clubes que pelean por el liderazgo, el primero en saltar a la cancha será Alianza Lima, pues recibirá a Sport Huancayo en Matute. Al día siguiente, miércoles 23 de octubre, Universitario y Cristal se jugarán una verdadera final para ambos. Esa misma noche, Cusco FC visitará a Carlos Mannucci en Trujillo.

Cuál es la programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2024

Martes 22 de octubre

- Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max)

- Los Chankas vs César Vallejo (15:15 horas / estadio Los Chankas / Liga 1 Max)

- Melgar vs UTC (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / Liga 1 Max)

- Alianza Lima vs Sport Huancayo (20:15 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max)

Miércoles 23 de octubre

- ADT vs Unión Comercio (15:15 horas / estadio Unión Tarma / Liga 1 Max)

- Cienciano vs Alianza Atlético (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

- Carlos A. Mannucci vs Cusco FC (20:00 horas / estadio Mansiche / GOLPERU)

- Sporting Cristal vs Universitario (20:30 horas / Estadio Nacional / Liga 1 Max)

Jueves 24 de octubre

- Comerciantes Unidos vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Germán Contreras Jara / Liga 1 Max)