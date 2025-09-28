Gustavo Zapata expresó su malestar, tras la derrota de Alianza Lima en Cusco ante Cienciano por la Liga 1 Te Apuesto.
Gustavo Zapata expresó su malestar, tras la derrota de Alianza Lima en Cusco ante Cienciano por la Liga 1 Te Apuesto.
Redacción EC
Redacción EC

no asistió a la conferencia de prensa, tras la nueva derrota de , esta vez ante Cienciano por la Liga 1 Te Apuesto, y en su lugar fue su asistente técnico Gustavo Zapata.

Ante los medios de comunicación, expresó su malestar por los fallos arbitrales que consideran injustos en contra del club de La Victoria.

“Me gustaría que lo analizaran ustedes porque verdaderamente la animosidad, el descontrol del partido, realmente se puede jugar poco con los referatos a los cuales estamos siendo sometidos”, declaró Zapata.

“Aparte de los que están a la vista, el réferi y los jueces de línea, están los de arriba también que le señalan cosas de las cuales los que están en el campo, más allá de sus limitaciones o animosidad contra Alianza, pitan y cobran cosas que les manejan de arriba”, añadió.

Por otro lado, se refirió al momento que atraviesa el club, tras quedar fuera de la Copa Sudamericana, solo algunas horas atrás ante la Universidad de Chile.

“Estamos atravesando a lo mejor dos derrotas consecutivas, las cuales Alianza no está acostumbrado. Una eliminación de una copa excelente que ha hecho durante toda la temporada y un partido totalmente atípico”, apuntó.

El próximo miércoles en Matute, Alianza Lima recibirá a Atlético Grau, por la fecha 12 del campeonato.

