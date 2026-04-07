Resumen

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Gran atajada de Miguel Vargas para salvar a Universitario ante Deportes Tolima.
Gran atajada de Miguel Vargas para salvar a Universitario ante Deportes Tolima.
Por Redacción EC

En un partido exigente y de alta intensidad en Colombia, Miguel Vargas se convirtió en el gran sostén de Universitario de Deportes en su estreno ante Deportes Tolima por la fase de grupos de la Copa Libertadores. A los 32 minutos del primer tiempo, el guardameta chileno-peruano protagonizó una atajada determinante que permitió a los cremas mantener el arco en cero en un tramo en el que el rival apretaba con insistencia.

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