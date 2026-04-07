En un partido exigente y de alta intensidad en Colombia, Miguel Vargas se convirtió en el gran sostén de Universitario de Deportes en su estreno ante Deportes Tolima por la fase de grupos de la Copa Libertadores. A los 32 minutos del primer tiempo, el guardameta chileno-peruano protagonizó una atajada determinante que permitió a los cremas mantener el arco en cero en un tramo en el que el rival apretaba con insistencia.

La jugada nació de una acción profunda del conjunto local, que encontró espacios por el medio y generó una clara ocasión dentro del área. Vargas, bien ubicado y con rápidos reflejos, reaccionó a tiempo para desviar el remate y ahogar el grito de gol en las tribunas.

Hasta ese momento, el equipo dirigido por Javier Rabanal había mostrado dificultades para contener las llegadas de Tolima, que aprovechaba la localía para imponer condiciones. Sin embargo, la seguridad de Vargas bajo los tres palos le dio aire a la ‘U’, que poco a poco buscó acomodarse en el campo en el primer tiempo.