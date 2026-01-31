Alianza Lima enfrentará 2 de Mayo el próximo miércoles 4 de febrero en el estadio Río Parapití por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El club peruano es el favorito para avanzar de ronda.
El conjunto de 2 de Mayo dio muestras, una vez más, de sus falencias al ser goleado 5-1 ante Nacional de Asunción por la fecha 3 de la División de Honor de Paraguay.
Esta derrota del conjunto paraguayo no se condice con la actualidad futbolística de los ‘íntimos’, quienes vencieron 2 a 1 en su debut de la Liga 1 ante Sport Huancayo.
