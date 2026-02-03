¡Atención, blanquiazul! Alianza Lima celebrará sus 125 años en el estadio Alejandro Villanueva

Alianza Lima cumplirá 125 años de vida institucional el próximo 15 de febrero del 2026. Por ello, el club ‘íntimo’ festejará el aniversario con toda la hinchada.

El sábado 14 de febrero, Alianza Lima enfrentará a Alianza Atlético en el estadio Campeones del 36 de Sullana (Piura), y los hinchas podrán ver el encuentro en una pantalla gigante instalada en la explanada del estadio Alejandro Villanueva.

La institución ‘blanquiazul’ invitó a todos los hinchas para vivir la fiesta de los 125 años en los que se gozará también con conciertos, activaciones, comidas y más.

“Recibamos nuestros 125 años en casa. Desde la previa. Vive el partido ante Alianza Atlético en vivo en pantalla gigante y disfruta de conciertos, activaciones, comidas y mucho más”, publicó el club en sus redes sociales.

Entradas:

Precio regular - 60 soles

Precio íntimo - 40 soles