Atlético Grau vs ADT EN VIVO: hora y dónde ver el partido por la fecha 13 del Torneo Clausura

Este viernes, Atlético Grau se medirá ante ADT por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos equipos llegan a este compromiso tras sufrir derrotas en la jornada anterior: el conjunto piurano cayó por 3-1 frente a Alianza Lima, mientras que el cuadro tarmeño perdió por 2-1 ante Los Chankas.

Si no quieres perderte este encuentro, te contamos todos los detalles del partido, incluidos el horario, el canal de transmisión y cómo verlo en vivo.

¿Cuándo y dónde ver Atlético Grau vs ADT en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026?

El partido Atlético Grau vs ADT se juega este viernes 23 de octubre en el Estadio La Matanza.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs ADT en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 16:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 17:30 p.m

¿Dónde ver el Atlético Grau vs ADT en vivo por TV?

La transmisión del partido de Atlético Grau vs ADT por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.