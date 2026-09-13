Este domingo 13 de septiembre, Atlético Grau vs Alianza Atlético se enfrentan por la novena jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. A estas alturas del torneo, Atlético Grau ha cosechado una victoria y una derrota en las dos últimas fechas. Por su lado, Alianza Atlético cobró dos victorias y buscará repetir este resultado en la novena jornada del Clausura. No te pierdas este encuentro: te contamos el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Alianza Atlético EN VIVO?

El partido Atlético Grau vs Alianza Atlético por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este domingo 13 de septiembre en el estadio Ambrosio Maco Arroyo (ubicado en Piura).

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Alianza Atlético EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:15 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:15 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:15 p.m

¿Dónde ver Atlético Grau vs Alianza Atlético EN VIVO?

La transmisión del partido de Atlético Grau vs Alianza Atlético por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.