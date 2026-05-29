Atlético Grau y CD Moquegua se enfrentarán este viernes por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Campeones del 36 de Sullana. Consulta cómo seguir el encuentro del torneo. En las siguientes líneas te damos más detalles del partido, emisión, horario y más de la liga profesional de fútbol peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs CD Moquegua por la última fecha del Torneo Apertura 2026?

El partido entre Atlético Grau vs CD Moquegua se jugará el viernes 29 de mayo en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

¿A qué hora ver Atlético Grau vs CD Moquegua en vivo?

El partido entre Atlético Grau vs CD Moquegua por la última fecha del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Altético Grau vs CD Moquegua?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 hrs

Venezuela: 16:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 hrs.

Atlético Grau vs CD Moquegua: alineaciones posibles