Atlético Grau vs Chankas EN VIVO: a qué hora y dónde ver el Torneo Clausura

Este jueves 8 de octubre, Atlético Grau vs Chankas se miden por la fecha 11 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Los equipos buscarán sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones. No te pierdas este encuentro de la liga profesional de fútbol peruano. Consulta el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión del duelo.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Chankas EN VIVO?

El partido Atlético Grau vs Chankas por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este jueves 8 de octubre en el Estadio La Matanza.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Chankas EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:30 p.m

¿Dónde ver Atlético Grau vs Chankas EN VIVO?

La transmisión del partido de Atlético Grau vs Chankas por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.