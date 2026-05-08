Atlético Grau y Cienciano se miden EN VIVO por la jornada 14 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio Campeones del 36 de Sullana. Ambos equipos buscarán sumar puntos para continuar subiendo en la tabla. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Cienciano por la fecha 14 del Torneo Apertura?

El partido Atlético Grau vs Cienciano está programado para el sábado 9 de mayo en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

¿Dónde ver Atlético Grau vs Cienciano EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Atlético Grau vs Cienciano por la fecha 14 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Atlético Grau vs Cienciano por la fecha 14 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:15 hrs

Venezuela: 16:15 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:15 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 14 de la Liga 1 2026

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026

Partido: Atlético Grau vs Cienciano

Horario: 15:15 p.m. hora de Lima, Perú.

Canal: L1 Max

Estadio: Estadio Campeones del 36 de Sullana

Atlético Grau vs Cienciano: alineaciones posibles