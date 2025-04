Atlético Grau vs Cienciano se miden por la jornada 7 de la Liga 1 2025 este sábado 5 de abril a las 10:15 a.m., en el Estadio Campeones del 36. Grau llega a este partido luego de un empate en el torneo local y una derrota en la fase de grupos de la Copa Sudamericana frente a Godoy Cruz. Por su parte, Cienciano viene de ganar su partido en la jornada 5 con una ligera ventaja de 3-2 y lograr un punto en la Copa Sudamericana, tras un empate sin goles contra Atlético Mineiro. El encuentro entre Atlético Grau vs Cienciano se transmitirá EN VIVO por TV vía L1 Max y vía streaming, será transmitido por L1 Max. También podrás seguir EN DIRECTO por nuestra nota de El Comercio.