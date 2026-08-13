Atlético Grau vs Comerciantes Unidos EN VIVO| hora y canal del Torneo Clausura de Liga 1

Este viernes, Atlético Grau y Comerciantes Unidos se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto de Piura llega tras empatar sin goles ante Juan Pablo II en la jornada anterior, mientras que Comerciantes Unidos viene de imponerse por 3-1 a Cusco FC. Para no perderte este encuentro, revisa el horario, canal de transmisión y todos los detalles del partido.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Comerciantes Unidos por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

El partido Atlético Grau vs Comerciantes Unidos por la quinta fecha del Torneo Clausura se jugará este viernes 14 de agosto en el estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: :300 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

¿Dónde ver Atlético Grau vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

La transmisión del partido de Atlético Grau vs Comerciantes Unidos por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.