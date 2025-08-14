Atlético Grau vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora, canal tv y más de la fecha 6 del Torneo Clausura de Liga 1

Este viernes 15 de agosto, Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos se miden EN VIVO en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. El encuentro se llevará a cabo desde las 3:00 p.m. en el estadio Campeones del 36, en Sullana. Grau viene de perder 3-2 contra su par de Los Chankas y únicamente cuenta con 4 puntos en la tabla de posiciones, mientras que la escuadra comerciante llega de empatar a uno ante Cienciano, siendo penúltimo con un par de unidades. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.