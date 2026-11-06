Atlético Grau vs Cusco EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Clausura: hora, canal y dónde ver el partido. (Foto: LFPP)
Atlético Grau vs Cusco EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Clausura: hora, canal y dónde ver el partido. (Foto: LFPP)
Por Redacción EC

Este viernes 6 de noviembre, Atlético Grau se medirá ante Cusco FC por la fecha 16 del El conjunto piurano llega a este compromiso tras caer por 3-1 frente a Universitario, mientras que el cuadro cusqueño viene de perder 1-0 ante Sport Boys. Revisa todos los detalles de este encuentro: horario, previa y dónde ver EN VIVO la transmisión del partido por la Liga 1.

¿Cuándo y dónde ver Atlético Grau vs Cusco FC por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Atlético Grau vs Cusco FC se juega este viernes 6 de noviembre en el Estadio Municipal La Matanza.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Cusco FC por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026?

  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
  • Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

¿Dónde ver Atlético Grau vs Cusco FC en vivo por TV?

La transmisión del partido de Atlético Grau vs Cusco FC por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.

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