Continúa con los próximos partidos de la fecha 8 del Torneo Apertura. Este domingo 22 de marzo, Deportivo Garcilaso se enfrenta a Atlético Grau por una nueva jornada del torneo de la Liga 1 2026. Conoce los detalles de este encuentro en la siguiente nota.

¿Dónde ver Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Atlético Grau y Deportivo Garcilaso EN VIVO por el partido de la fecha 8 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Tras la salida de Hernán Lisi, Deportivo Garcilaso anunció a su nuevo entrenador. (Foto: Deportivo Garcilaso)

¿A qué hora juega Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 5:30 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso por la fecha 8 de la Liga 1 2026