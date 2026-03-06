Sigue los partidos por la fecha 6 del Torneo Apertura. Atlético Grau vs. FC Cajamarca se miden EN VIVO este viernes desde el Estadio Campeones del 36 por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.
¿Dónde ver Atlético Grau vs. FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 6 de la Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Atlético Grau vs. FC Cajamarca EN VIVO por el partido de la fecha 6 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.
¿A qué hora juega Atlético Grau vs. FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 6 de la Liga 1 2026?
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.
- Venezuela: 4:30 p.m.
- Bolivia: 3:30 p.m.
- Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 5:30 p.m.
Horario, canal TV y dónde ver Atlético Grau vs. FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 6 de la Liga 1 2026
- Fecha: Viernes 6 de marzo del 2026.
- Partido: Atlético Grau vs. FC Cajamarca
- Horario: 3:30 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: L1 Max
- Estadio: Estadio Campeones del 36
Alineaciones posibles de Atlético Grau vs. FC Cajamarca
- Atlético Grau: Patricio Álvarez; Santiago Torres, Lucas Acevedo, Rodrigo Tapia, Ignacio Tapia; Rafael Guarderas, Emiliano Franco, Cristian Neira, Nicolás Delgadillo; Diego Barreto y Raúl Ruidíaz.
- FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Ricardo Lagos, José Gallardo, Pablo Míguez, Jefferson Orejuela; Alexis Rodas, Matías Almirón, Brandon Palacios; Arley Rodríguez, Tomás Andrade y Hernán Barcos.