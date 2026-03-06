Sigue los partidos por la fecha 6 del Torneo Apertura. Atlético Grau vs. FC Cajamarca se miden EN VIVO este viernes desde el Estadio Campeones del 36 por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

¿Dónde ver Atlético Grau vs. FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 6 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Atlético Grau vs. FC Cajamarca EN VIVO por el partido de la fecha 6 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Atlético Grau vs. FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 6 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Bolivia: 3:30 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 5:30 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver Atlético Grau vs. FC Cajamarca EN VIVO por la fecha 6 de la Liga 1 2026

Fecha : Viernes 6 de marzo del 2026.

: Viernes 6 de marzo del 2026. Partido : Atlético Grau vs. FC Cajamarca

: Atlético Grau vs. FC Cajamarca Horario : 3:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 3:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : L1 Max

: L1 Max Estadio: Estadio Campeones del 36

Alineaciones posibles de Atlético Grau vs. FC Cajamarca