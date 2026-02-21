Atlético Grau se verá cara a cara con Juan Pablo II este domingo a las 3:30 p.m. (hora en Perú) por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El juego tendrá lugar en el estadio Campeones del 36 y contará con Pablo López Ramos como árbitro del partido. En las tres primeras fechas del torneo Apertura, Atlético Grau ha logrado acumular solo un punto tras perder sus previos enfrentamientos. Del mismo modo, Juan Pablo II solo ha acumulado un punto hasta el momento. El equipo viene de un empate y dos derrotas, la más perjudicial frente a Cienciano con un marcador de 6-1. No te pierdas el partido entre Atlético Grau y Juan Pablo II, incidencias, goles y más.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.