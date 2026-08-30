Este lunes 31 de agosto, Atlético Grau y Melgar se enfrentarán por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos buscarán sumar puntos para el torneo asegurando la victoria del encuentro. A estas alturas del torneo, Melgar asegura la quinta posición de la tabla mientras Atlético Grau se ubica en la posición 15 cerca del final. Revisa aquí la previa del partido, horario y otros detalles.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau y Melgar EN VIVO?

El partido entre Atlético Grau y Melgar por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este lunes 31 de agosto en la Pampa Miel Grau. El juego será arbitrado por Rudy Méndez Castro.

¿A qué hora juegan Atlético Grau y Melgar EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

¿Dónde ver Atlético Grau y Melgar EN VIVO?

La transmisión del partido de Atlético Grau y Melgar por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.