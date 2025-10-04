Este domingo 5 de octubre a las 3:00 p.m. (horario local peruano) Atlético Grau se enfrentará a Melgar por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido tendrá lugar en el Estadio Miguel Grau. Hasta este momento, Atlético Grau se ubica en el quinto puesto de la tabla con 48 puntos acumulados. Mientras, Atlético Grau se posicionó en el puesto 12 de la tabla con 36 puntos acumulados. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Sigue la transmisión de los partidos por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.