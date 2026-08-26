Atlético Grau vs Sport Boys EN VIVO | hora y dónde ver los cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026

Este miércoles, Sport Boys y Atlético Grau se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026, en un duelo que definirá a uno de los semifinalistas del torneo. El conjunto rosado llega a esta instancia tras vencer 1-0 a Comerciantes FC, mientras que el cuadro albo consiguió su clasificación luego de superar a Carlos Mannucci en una dramática tanda de penales por 8-7, tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario. Si quieres seguir todos los detalles del partido, aquí te contamos el horario, dónde verlo y más información sobre este esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Sport Boys EN VIVO?

El partido Atlético Grau vs Sport Boys por los cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 se jugará este miércoles 26 de agosto en el Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Sport Boys EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

Atlético Grau vs Sport Boys EN VIVO

¿Dónde ver Atlético Grau vs Sport Boys EN VIVO?

La transmisión del partido de Atlético Grau vs Sport Boys EN VIVO por los cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 se dará a través de la plataforma Bicolor+, la cual se emite gratis por internet a través de su canal de YouTube. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.