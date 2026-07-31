Este sábado, Atlético Grau vs Sport Boys se enfrentarán por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Grau buscará recuperarse y hacerse fuerte en casa tras su reciente tropiezo, mientras que Sport Boys intentará prolongar su buen momento luego de sumar una victoria en la fecha anterior.

A continuación, conoce todos los detalles de este encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Sport Boys en vivo?

El partido Atlético Grau vs Sport Boys se jugará en el estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo, este sábado 1 de agosto.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Sport Boys en vivo?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Bolivia, Venezuela: 4:30 p.m.

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay: 5:30 p.m.

¿Dónde ver Atlético Grau vs Sport Boys Unidos en vivo?

El partido de Atlético Grau vs Sport Boys se transmite por las señales de L1 Max y L1 Play. También podrás seguirlo EN VIVO por la web El Comercio.