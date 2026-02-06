Atlético Grau vs Sport Huancayo EN VIVO: A qué hora y dónde ver el partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

Por Redacción EC

Este sábado 7 de febrero, Atlético Grau vs Sport Huancayo se enfrentarán EN VIVO por la fecha 2 del . El duelo se llevará a cabo en el Estadio Campeones del 36, desde las 15:15 horas Perú. Atlético Grau llega al encuentro de esta jornada tras haber caído 0-2 ante la Universidad Técnica de Cajamarca. Por su parte, Sport Huancayo, perdió en condición de local por 1-2 ante Alianza Lima. El partido entre Atlético Grau vs Sport Huancayo se podrá seguir EN VIVO por TV a través de la señal de L1 Max.

Tipo de trabajo:

