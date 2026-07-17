Atlético Grau y UTC de Cajamarca se enfrentarán este sábado 18 de julio por la primera fecha de la Liga1 Te Apuesto. El partido se jugará en el Estadio Ambrosio Maco Arroyo por el inicio del Torneo Clausura con la misión de mejorar los resultados del Apertura. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del partido de la Liga 1-2026.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs UTC Cajamarca II EN VIVO?

El partido entre Atlético Grau vs UTC Cajamarca se jugará este sábado 18 de julio en el Estadio Ambrosio Maco Arroyo.

Horario del Atlético Grau vs UTC Cajamarca EN VIVO por el Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Atlético Grau vs UTC Cajamarca está programado para las 3:30 p.m. (15:30 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 3:30 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 4:30 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 5:30 p.m.

¿Dónde ver Atlético Grau vs UTC Cajamarca EN VIVO?

El partido entre Atlético Grau vs UTC Cajamarca se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de L1 Max y L1 Play.

Horario, canal TV y dónde ver Atlético Grau vs UTC Cajamarca EN VIVO