Este domingo 19 de octubre a las 3:00 p.m. (horario de Perú), Atlético Grau jugará con UTC por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El partido tendrá lugar en el Estadio Municipal Campeones del 36. A estas alturas del torneo, UTC se juega el descenso ubicándose en el fondo de la tabla. Por su lado, Atlético Grau se encuentra mejor posicionado, sin embargo, no cuenta con una posición ideal, solo ha acumulado 15 puntos en todo el torneo ubicándose ligeramente por encima de los equipos en peligro de descenso. No te pierdas este encuentro este fin de semana. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 en vivo? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de GOLPERÚ, L1Play y L1Max.