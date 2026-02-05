Por Redacción EC

Ver vs Real Betis EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio La Cartuja de Sevilla por los cuartos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 5 de febrero de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y la 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? América TV transmite el partido en el Perú; mientras que en España, el partido lo televisa RTVE La 1 y TVE. En Estados Unidos míralo a través de ESPN Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Atlético Madrid vs Real Betis: fecha, hora y canal TV para ver partido por Copa del Rey
Fútbol peruano

Atlético Madrid vs Real Betis: fecha, hora y canal TV para ver partido por Copa del Rey

“Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo”: Gabriel Costa y su posible retiro del fútbol
Fútbol peruano

“Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo”: Gabriel Costa y su posible retiro del fútbol

Esteban Pavez tras su debut con Alianza Lima: “No me lesiono hace mucho tiempo”
Fútbol peruano

Esteban Pavez tras su debut con Alianza Lima: “No me lesiono hace mucho tiempo”

Paolo Guerrero sobre Federico Girotti: “Su gol ya va a venir”
Fútbol peruano

Paolo Guerrero sobre Federico Girotti: “Su gol ya va a venir”