Atlético Madrid vs Real Betis: fecha, hora y canal TV para ver partido por Copa del Rey

Ver Atlético Madrid vs Real Betis EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio La Cartuja de Sevilla por los cuartos de final de la Copa del Rey. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 5 de febrero de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y la 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? América TV transmite el partido en el Perú; mientras que en España, el partido lo televisa RTVE La 1 y TVE. En Estados Unidos míralo a través de ESPN Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

