La explicación del VAR por el golpe a Advíncula: fue “temerario”, pero no para expulsión. Foto: Liga 1
La explicación del VAR por el golpe a Advíncula: fue “temerario”, pero no para expulsión. Foto: Liga 1
Por Redacción EC

La CONAR publicó los audios del VAR correspondientes a la polémica jugada protagonizada por Nilton Ramírez y Luis Advíncula, en la que el futbolista de Juan Pablo II impactó con el pie en el muslo del jugador de Alianza Lima.

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