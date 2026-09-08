La CONAR publicó los audios del VAR correspondientes a la polémica jugada protagonizada por Nilton Ramírez y Luis Advíncula, en la que el futbolista de Juan Pablo II impactó con el pie en el muslo del jugador de Alianza Lima.

La acción ocurrió apenas al minuto 6 del partido, luego de una disputa entre ambos futbolistas que terminó con los dos jugadores en el césped. El árbitro Michael Espinoza sancionó tiro libre directo a favor de Alianza Lima.

¿Qué dijeron los árbitros del VAR sobre el golpe a Advíncula?

Durante la revisión protocolar, el equipo del VAR analizó la jugada desde diferentes ángulos y velocidades para determinar la naturaleza del contacto.

Tras observar las imágenes, los árbitros Rudy Méndez y Jesús Sánchez coincidieron en que la acción de Ramírez debía ser considerada temeraria, aunque no alcanzaba el nivel necesario para una expulsión.

“Golpe temerario, pero roja no es”, señalaron los integrantes del VAR durante el análisis de la jugada.

🟥⚽ “GOLPE TEMERARIO, PERO ROJA NO ES”, dijeron Rudy Méndez y Jesús Sánchez.



CONAR publicó los audios del VAR de la jugada protagonizada por Nilton Ramírez y Luis Advíncula, tras un golpe en la zona baja que fue analizado desde cabina.



👨‍⚖️ Árbitro: Joel Alarcón

🎧 VAR: Rudy… pic.twitter.com/pwQ1stt55o — L1MAX (@L1MAX_) September 8, 2026

De esta manera, el VAR consideró que el contacto con el pie en el muslo de Advíncula correspondía a una infracción que debía ser sancionada, pero no encontró elementos suficientes para recomendar al árbitro de campo una tarjeta roja.

VAR confirmó la decisión tomada en el campo

Luego de revisar distintos ángulos de la acción, el VAR determinó que la decisión inicial del árbitro debía mantenerse.

La explicación del VAR por el golpe a Advíncula: fue “temerario”, pero no para expulsión. Foto: Liga 1

La cabina consideró que el golpe fue producto de una acción temeraria, por lo que correspondía mantener el tiro libre directo sancionado por Espinoza.

El análisis concluyó que, pese a la intensidad del contacto, la jugada no reunía las características necesarias para ser considerada una infracción merecedora de expulsión.