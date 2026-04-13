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La Comisión Nacional de Árbitros oficializó las designaciones para los primeros encuentros de la jornada.
La Comisión Nacional de Árbitros oficializó las designaciones para los primeros encuentros de la jornada.
Por Redacción EC

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dio a conocer la programación arbitral para los primeros partidos de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en una jornada que comenzará a tomar forma en los próximos días.

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