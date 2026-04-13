La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dio a conocer la programación arbitral para los primeros partidos de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en una jornada que comenzará a tomar forma en los próximos días.

De acuerdo con la designación, los jueces principales ya fueron asignados para los encuentros iniciales, en los que varios equipos buscarán consolidarse en la tabla. La programación incluye también a los encargados del VAR, en línea con el sistema que se viene aplicando de manera regular en el campeonato local.

Conar designa árbitros para fecha 10 del Torneo Apertura Liga 1.

Estos primeros compromisos abrirán una fecha clave, considerando que el torneo empieza a entrar en una etapa donde cada punto gana mayor relevancia. En ese contexto, la actuación arbitral vuelve a estar bajo la lupa, en medio de un campeonato que ha tenido episodios de controversia en jornadas anteriores.

Así, con los árbitros ya confirmados, todo queda listo para el inicio de una nueva fecha del Apertura, donde los protagonistas buscarán enfocarse en lo futbolístico, aunque con la mirada siempre atenta a las decisiones dentro del campo.