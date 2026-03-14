Un desafortunado autogol del defensor Agustín Gómez permitió que Alianza Lima encontrara el empate frente a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El tanto llegó en el tramo final del compromiso, cuando el conjunto blanquiazul insistía en busca de la igualdad.

La jugada se originó tras un centro enviado por Cristian Carbajal desde el sector izquierdo. En su intento por despejar el balón dentro del área, Gómez terminó desviándolo hacia su propio arco, sorprendiendo a su portero y decretando el 1-1 en el marcador.

El partido había tomado ventaja previamente para el cuadro cusqueño gracias a un gol de Aldair Salazar en el segundo tiempo, lo que obligó a Alianza Lima a adelantar sus líneas y buscar con mayor insistencia el empate en la recta final del encuentro.

⚽️¡GOL PARA ALIANZA LIMA!



Tras un centro de Carbajal, Gómez metió el pie y anotó el autogol que marca el empate.#Garcilaso 1-1 #AlianzaLima



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