Doce dias después y a puertas de jugarse la última fecha del Torneo Clausura, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) falló este jueves 20 a favor de Comerciantes Unidos y lo declaró ganador por un marcador de 3-0 sobre Ayacucho FC. Con ello, dejó a los ‘Zorros’ al borde del descenso y, de paso, salvó a Juan Pablo II, que luchaba por mantenerse en Primera División.

Como se sabe, el pasado 8 de noviembre Ayacucho FC vencía 1-0 a Comerciantes Unidos en el Estadio Las Américas, pero el partido fue suspendido en los descuentos por el árbitro Diego Haro luego de algunos hinchas arrojaran objetos al campo de juego.

Ayacucho FC presentó un reclamo, pero la Comisión Disciplinaria lo declaró infundado “en conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 116 del Reglamento de la Liga 1 2025″. Además, se le aplicó una multa de 30 UIT al cuadro ayacuchano; sin embargo, las consecuencias del fallo es lo que llama la atención.

¿Cómo cambia la tabla de posiciones del Acumulado?

La decisión de la CD-FPF tiene incidencia, sobre todo, en la lucha por el descenso. Los tres puntos otorgados a Comerciantes Unidos les permite mantenerse en Primera División, al igual que Juan Pablo II, que salvaron la categoría previo a disputar la última fecha del Clausura.

Caso contrario ocurre con Ayacucho FC, que ahora quedó a un paso de irse a Liga 2.. Los ‘Zorros’ son antepenúltimos con 29 puntos (-24 DG), mientras que UTC está un puesto arriba con 32 puntos (-26 DG). El cuadro ayacuchano necesita ganar en la última fecha y esperar que el ‘Gavilán’ pierda por dos o más goles de diferencia.

