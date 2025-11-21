Luego de que la la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) declarara como ganador a Comerciantes Unidos sobre Ayacucho FC en el suspendido encuentro de la penúltima fecha del Torneo Clausura, este último anunció que presentará una apelación.
A través de sus canales oficiales, emitió un comunicado en el que califica de “arbitraria, desproporcionada y carente de respeto de los derechos constitucionales” la resolucción antes mencionada.
Por tal motivo, informó que presentará un recurso ante la Comisión de Apelaciones de la FPF en defensa de sus derechos por considerar que existe un abuso en su contra.
COMUNICADO DE AYACUCHO FC
Como se recuerda el fallo declarara como ganador a Comerciantes Unidos por un marcador de 3-0 sobre Ayacucho FC. Con este resultado, los ‘Zorros’ quedan muy comprometidos con el descenso y, de paso, asegura la permanencia de Juan Pablo II en la Liga 1 Te Apuesto.
El pasado 8 de noviembre Ayacucho FC vencía 1-0 a Comerciantes Unidos en el Estadio Las Américas, y se jugaban los últimos minutos de juego, cuando el juez Diego Haro decidió suspender el partido por algunas inconductas desde las tribunas.
