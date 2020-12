Conforme a los criterios de Saber más

Luego de la décima fecha de la Segunda División 2008, Rofilio Neyra, gerente general de Inti Gas SAC y congresista años después, le compró la categoría a Olímpico Somos Perú y fundó un nuevo equipo, que llevó el nombre de su empresa. Esa misma temporada, jugando como local en Ica, ascendió a la máxima categoría. Luego de participar hasta en tres ediciones de la Copa Sudamericana, en 2014 cambió su denominación a Ayacucho FC. Hoy, está muy cerca de jugar su primera final por el título nacional.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Ayacucho FC: los méritos del sorpresivo ganador de la Fase 2

Pero los ‘zorros’ no serían el primero equipo no limeño en llegar a la definición por el campeonato. En la historia, varios dijeron presente en el partido más importante del torneo local, incluso con menos años en Primera División o de fundación que Ayacucho FC. El cuadro de Gerardo Ameli deberá superar en dos partidos a Sporting Cristal, este miércoles y sábado, para luego verse las caras con la ‘U’. ¿Cuántos antecedentes de estos conjuntos en el partido más importante de nuestro torneo existen?

- JUAN AURICH DE CHICLAYO -

La primera presencia de estos equipos en el torneo local sucedió en 1966, y dos años después, Juan Aurich de Chiclayo forzó a que se juegue una final. Al igualar en el primer lugar con Sporting Cristal (37 puntos en 26 partidos), se decidió que se enfrenten en un partido extra por el título nacional. Nunca antes se había jugado un partido entre un conjunto de Lima contra uno fuera en esta instancia. El ‘Tano’ Bártoli dirigía a los norteños.

Pese a que el trofeo era por el torneo de 1968, este encuentro se jugó el 15 de enero del año siguiente. El Estadio Nacional era sede de esta histórica final. Alberto Gallardo, máximo ídolo de Sporting Cristal, anotó un doblete en tan solo cuatro minutos (56′ y 60′), que dejó con sabor a poco el descuento de Próspero Merino (81′), un histórico de Juan Aurich. Los celestes fueron los campeones. Muchos de los futbolistas de aquella noche clasificaron a Perú al Mundial de México meses después.

Este fue el once titular de Juan Aurich que ganó el título en 2011. (Foto: Germán Falcón / El Comercio)

Ya en 2011, luego de dejar atrás tres descenso y varias décadas de crisis institucional, Juan Aurich dijo presente en su segunda final. Esta vez, Alianza Lima estuvo al frente. El 8 de diciembre, el equipo de La Victoria ganó 2-1 en el Elías Aguirre de Chiclayo. El descuento fue de Ysrael Zúñiga (50′), que sería clave. Él mismo marcó el gol (63′) del triunfo por 1-0 en Matute, tres días después, que forzó una tercera final.

Luego de una serie de problemas hasta absurdos, este encuentro se jugó el 14 de diciembre en el Estadio Nacional. No se abrió el marcador en 120 minutos de juego y su suerte dependía de la definición por penales. Diego Penny fue la figura en el triunfo por 3-1, que le daba a los dirigidos por Diego Umaña su primera estrella.

En medio de sus mejores años, Juan Aurich alcanzó una nueva final en 2014. Esta fue a tres partidos ante Sporting Cristal en el Elías Aguirre de Chiclayo (14 de diciembre), Nacional de Lima (17) y Mansiche de Trujillo (21). En el primero, los norteños igualaron 2-2, gracias Christian Ramos y Germán Pacheco, que anotaron al 88′ y 92′, respectivamente.

En la vuelta, Erick Delgado tuvo una notable actuación en el empate sin goles. La tercera final fue más reñida, pero el conjunto de Roberto Mosquera perdió 3-2. Los goles de Hernán Rengifo (12′) y Junior Viza (43′) no sirvieron para quedarse con la corona. Hoy, el ‘Ciclón’ participa en la Liga 2.

Juan Aurich jugó dos finales entre 2011 a 2014. En 2017 descendió a la Liga 2. (Foto: Lino Chipana / El Comercio)

- CIENCIANO DEL CUSCO -

Parece mentira, pero la segunda vez que un conjunto fuera de la capital (considerando que Unión Huaral pertenece a la región Lima) llegó a una final por el título nacional sucedió recién en el nuevo siglo. Cienciano del Cusco, en plena celebración de su centenario, ganó el Torneo Clausura y tenía a Alianza Lima, también con 100 años de fundación, como rival por el título.

El 22 de diciembre, Cienciano superó el primer gol en contra y estuvo adelante en el marcador con goles de Carlos Cumapa (30′) y Ernesto Zapata (37′). Aún así, Alianza Lima ganó 3-2 en Matute. Ramón Rodríguez (26′) marcó el único gol en el Garcilaso del Cusco, el 26. Finalmente, los blanquiazules superaron por 4-2 en los penales.

El 21 de diciembre de 2005, Cienciano volvió a la final, ahora a partido único contra Sporting Cristal en el Monumental de Arequipa. Pese a la altura, Carlos Zegarra (44′) le dio el campeonato a los celestes. En ambas definiciones, el uruguayo Carlos Daniel Jurado dirigió a los sureños. Ya para ese entonces, había ganado la Copa Sudamericana y Recopa 2004.

La última presencia de Cienciano en esta instancia fue en 2006. Alianza Lima se volvía a cruzar en su camino por el campeonato. En esta oportunidad, Julio César Uribe estuvo al mando. Miguel Mostto (37′) anotó en la victoria por 1-0 en el Estadio Garcilaso del Cusco, el 23 de diciembre. Más allá que Juan Carlos Mariño (49′) asustó a todos en Matute, el ‘Papá' perdió 3-1 cuatro días después y se quedó con las manos vacías.

Cienciano jugó tres finales desde 2001 hasta 2006. Perdió en todas. (Foto: Rolly Reyna / Archivo El Comercio)

- LEÓN DE HUÁNUCO -

León de Huánuco pasó de jugar la final de la Copa Perú a la de nuestra Primera División en tan solo un año. El 8 de diciembre de 2010, el Heraclio Tapia vio a su equipo por primera vez en una definición por el título nacional. Luego de una pelea que tomó hasta quince minutos, Carlos Zegarra (51′) adelantó a los ‘cremas’, que igualaron a un gol con San Martín.

Previo al segundo partido, el 12 de diciembre, Franco Navarro decidió dejar fuera a su mejor jugador, Gustavo Rodas. Consideraba que debía respetarse una roja anulada en la bronca protagonizada en Huánuco. San Martín anotó dos veces, Luis Perea (29′) descontó de penal, pero no pudieron hacer más en el Monumental. León perdió 2-1 y la opción más cercana en su historia de ser campeón.

León de Huánuco descendió en 2015. (Foto: Martín Herrera / GEC)

- REAL GARCILASO DEL CUSCO -

A diferencia de León, Real Garcilaso llegó de la Copa Perú no a jugar una final si no dos de manera consecutiva. En la primera, no pudo evitar que Sporting Cristal lo supere por 1-0, tanto en el Garcilaso del Cusco (2 de diciembre de 2012) como en el Nacional limeño (9 de diciembre). Fredy García, su entrenador, volvería a llevarlos a una definición un año después.

Universitario de Deportes era su escollo para dar la vuelta olímpica de 2013. En una arranque soñado, Real Garcilaso le ganó 3-2 en el Municipal de Espinar el 8 de diciembre, con goles de César Ortíz (2′), Víctor Ferreyra (45′) y Alfredo Ramúa (87′), perdiendo 3-0 en el Monumental, el 15. Al no haber diferencia de goles, se jugó un tercer encuentro en Huancayo el 18 de diciembre. Al igualar a un gol (Rolando Bogado (64′) para Garcilaso), fueron a los penales. En una larga tanda, la ‘U’ venció por 5-4.

Real Garcilaso cambió su nombre a Cusco FC esta temporada. (Foto: Lino Chipana / El Comercio)

- FBC MELGAR DE AREQUIPA -

Los años dorados del ‘Dominó' fueron con Juan Reynoso con el buzo. El ‘Cabezón’ llevó a Melgar a dos disputas por el título seguidas. El 13 de diciembre de 2015, con una oncena que sorprendió a muchos, empató 2-2 con Cristal en el Nacional. Los goles fueron de Ricardo Uribe, a los 38′, y Minzum Quina, 86′. En la vuelta, el 16, un rebote hizo que el balón choque en la cabeza de Bernardo Cuesta al 90′ para ser campeones. Fue un triunfo por 3-2 en el Monumental de Arequipa. Ysrael Zúñiga (21′) y Omar Fernández (43′) también marcaron.

El 11 de diciembre de 2016, Melgar volvía a decir presente en la final, de nuevo ante Sporting Cristal. En esta oportunidad, el primer partido se jugó en Arequipa y quedó 1-1. Bernardo Cuesta volvía a anotar a los 55′. El segundo encuentro fue el 18 de diciembre en el Nacional, escenario por excelencia en las definiciones. No se abrió el marcador y Melgar se quedó con la medalla de plata por goles de visita.

Juan Reynoso dejó FBC Melgar en octubre de 2017. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

- BINACIONAL DE JULIACA -

El último antecedente sucedió la temporada pasada. Binacional, en su segunda temporada en Primera División, jugó la final de la Liga 1 2019 contra Alianza Lima. Goleó 4-1 en el Guillermo Briceño de Juliaca el 8 de diciembre (Ángel Ojeda (42′), Edson Aubert (51′), Aldair Rodríguez (54′) y Donald Millán (89′)), y, pese a caer 2-0 en Matute el 15, se coronó campeón nacional.

Más en DT:

¡Fue un misil! Heung-Min Son y el golazo desde fuera del área en el Tottenham vs. Arsenal

Zlatan desafía al clima y entrena bajo la nieve en short y polo: “Intenten detenerme” | VIDEO

Gustavo Zevallos tras su salida de Alianza Lima: “Desde que llegó el Fondo Blanquiazul no participé en nada”

Alianza Lima: ¿Por qué ha venido el defensor ecuatoriano Gabriel Achilier?

Video recomendado:

Pumas vs. Cruz Azul: 2-0 (TUDN)