Este sábado, Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este duelo está pactado para la 1:00 p.m. (horario en Perú), y se disputará en el Estadio Las Américas de la ciudad de Huamanga. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.