Este sábado 25 de octubre, Ayacucho FC y Deportivo Garcilaso se miden EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se jugará en el estadio Las Américas desde las 13:00 horas Perú. Ambos equipos perdieron en la última jornada de la temporada actual. Ayacucho FC perdió ante Universitario por un resultado de 1 a 2. Por su parte, Deportivo Garcilaso viene de caer derrotado 0 a 1 ante Sporting Cristal. ¿Dónde ver Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.